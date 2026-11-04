Roma: pedo-pornografia e giochi erotici online, 7 arresti e 23 denunce





ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato 7 persone e ne ha denunciate altre 23 nell’ambito di un’operazione finalizzata a contrastare la produzione e la divulgazione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha consentito di identificare 30 individui, dopo un lavoro di filtraggio e identificazione di numerosi soggetti residenti in diverse località italiane. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di centinaia di Giga Byte consistenti in video ritraenti violenti abusi su minori, nonché 60 supporti informatici e 895 grammi di marijuana, rinvenuti nell’abitazione romana di uno degli arrestati. L’attività di indagine ha preso avvio dalla denuncia della madre di una minore di anni 14 che, su una nota piattaforma di messaggistica istantanea, era stata adescata da un adulto che l’aveva indotta a partecipare ad un gioco erotico denominato “Omegle Game”. Tale gioco on-line consisteva in una serie di sfide a contenuto sessualmente esplicito, con cui l’adulto interlocutore attribuiva un punteggio ai comportamenti erotici di un numero indeterminato di giovani partecipanti di volta in volta adescate. vbo/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)