Attualità Cucina Video

Pasta, l’Italia si conferma leader mondiale

Di

Ott 22, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 l’Italia ha confermato il suo primato mondiale in tema di produzione, esportazione e consumo di pasta, secondo i dati di Unione Italiana Food. Se per quanto riguarda la produzione, parliamo di 4,2 milioni di tonnellate, davanti a Turchia, Stati Uniti ed Egitto, anche sul fronte consumi il Bel Paese è al top con 23 chili pro capite annui. A trainare il settore è soprattutto l’export, con un valore delle vendite oltre confine che ormai eguaglia quello dei consumi nazionali. Parliamo di oltre 2 milioni tonnellate, +9% rispetto al 2023. Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, e Giappone sono i i Paesi più ricettivi. L’aumento dell’export registrato nel 2024 si conferma anche nel primo semestre del 2025, con una crescita del 2,5% rispetto all’analogo periodo del 2024. L’industria della pasta si conferma un asset strategico dell’agroalimentare italiano nonostante uno scenario caratterizzato dai dazi statunitensi, inflazione, conflitti, aumento dei costi delle materie prime e cambiamenti climatici che influenzano i raccolti del grano duro.
gsl

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Piantedosi: “Per difendere la libertà di stampa impegno concreto, non propaganda”

Ott 22, 2025
Attualità Cronaca Video

Napoli, 11 rapine in maschera, di cui 5 in un giorno: arrestati in 2

Ott 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Bombardamenti su città ucraine, 2 bambini tra le vittime

Ott 22, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

L’inverno demografico riduce la forza lavoro

Ott 22, 2025
IN EVIDENZA

Mozzarella di bufala al top sul web, simbolo benessere e felicità

Ott 22, 2025
IN EVIDENZA

Una proposta di legge per la qualità dell’aria negli ambienti indoor

Ott 22, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Il Campobasso vince 1-0 al Moccagatta, Juve Next Gen beffata al 95′ da un tiro-cross

Ott 22, 2025 Raimondo Bovone