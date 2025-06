“Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, una mostra a Pechino

PALERMO (ITALPRESS) – Dal 18 al 30 giugno su iniziativa del Comune di Palermo, in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Pechino che la ospita nel suo foyer e teatro, è esposta la mostra Palermo rifiorisce con Santa Rosalia. All’inaugurazione, che si è svolta alla presenza del Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella e del Direttore della Galleria d’Arte Moderna Maria Francesca Martinez Tagliavia, hanno partecipato istituzioni e partner cinesi, membri del corpo diplomatico.

La Municipalità di Pechino presenta una selezione delle foto di mostra nel centralissimo quartiere di Sanlitun, per dare ulteriore visibilità al percorso espositivo in uno spazio aperto al pubblico e portare la cultura siciliana nelle strade della capitale cinese attraverso la figura di Santa Rosalia, patrona di Palermo, e della festa a lei dedicata.

Il progetto espositivo nasce nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare i 400 anni dal rinvenimento, nel luglio 1624, delle spoglie mortali di Santa Rosalia, patrona della città.

Le opere in mostra realizzate da fotografi professionisti e fotoreporter in occasione del Festino del 14 luglio 2024, presentano un coinvolgente racconto visivo della città di Palermo e della sua più nota tradizione. La mostra è organizzata dal Comune di Palermo con la collaborazione dell’Area Cultura. È realizzata da Civita Sicilia anche grazie al contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

mgg/azn (in collaborazione con Civita)

