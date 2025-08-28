Attualità IN EVIDENZA Politica

Palazzo Chigi: “L’Italia non parteciperà alla forza multinazionale in Ucraina”

Di

Ago 28, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi una riunione convocata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per un punto di situazione sul possibile percorso negoziale per la pace in Ucraina a seguito dei recenti colloqui alla Casa Bianca, a cui hanno partecipato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Durante la riunione sono state approfondite le opportunità di dialogo verso una pace giusta, che si sono dischiuse nelle ultime settimane: si tratta di un percorso la cui chiave di volta è costituita da robuste e credibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina, da elaborare insieme agli Stati Uniti e ai partner europei e occidentali.

L’Italia sta fornendo un contributo alla loro definizione con la proposta di un meccanismo difensivo di sicurezza collettiva ispirato all’articolo 5 del Trattato di Washington. E’ stato inoltre ribadito come non sia prevista alcuna partecipazione italiana a un’eventuale forza multinazionale da impegnare in territorio ucraino, mentre sono al vaglio ipotesi di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini solo una volta raggiunta la cessazione delle ostilità.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tajani “Ok alla riforma del ministero degli Esteri, sarà a costo zero”

Ago 28, 2025
IN EVIDENZA

Venezia, Baumbach “Film sull’identità e la ricerca di sé”

Ago 28, 2025
IN EVIDENZA

Venezia, tutti pazzi per George Clooney

Ago 28, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tajani “Ok alla riforma del ministero degli Esteri, sarà a costo zero”

Ago 28, 2025
IN EVIDENZA

Venezia, Baumbach “Film sull’identità e la ricerca di sé”

Ago 28, 2025
IN EVIDENZA

Venezia, tutti pazzi per George Clooney

Ago 28, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Palazzo Chigi: “L’Italia non parteciperà alla forza multinazionale in Ucraina”

Ago 28, 2025