Caltanissetta: operazione antidroga, 11 misure cautelari

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Gli agenti di polizia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip di Caltanissetta, nei confronti di 11 persone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Per 4 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere; per 2 gli arresti domiciliari; 3 sono stati sottoposti al divieto di dimora nei comuni di Caltanissetta e Canicattì e per 2 è scattato l’obbligo di firma.

Fonte video: Polizia Caltanissetta