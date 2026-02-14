Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ferrovie: nuovi sabotaggi all’Alta Velocità, circolazione rallentata

Di

Feb 14, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Da questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità Roma – Napoli e Roma – Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere FS in una nota. Nel dettaglio, sulla linea AV Roma – Napoli, la sala operativa di RFI ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Mentre, sulla linea AV Roma – Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. E’ in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea AV Roma – Firenze. Sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Al termine dei rilievi, sarà possibile effettuare l’intervento dei tecnici di RFI per il ripristino completo dell’infrastruttura.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Referendum, Lollobrigida “Persone possono decidere liberamente, noi ottimisti”

Feb 14, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni “Piano Mattei contributo dell’Italia al servizio degli obiettivi dell’UA”

Feb 14, 2026
Attualità Cronaca Video

Sassari: armi da guerra, esplosivi e droga in casa, 1 arresto

Feb 14, 2026

Ti sei perso...

Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 14 febbraio

Feb 14, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ferrovie: nuovi sabotaggi all’Alta Velocità, circolazione rallentata

Feb 14, 2026
TOP NEWS

Rubio “il destino dell’Europa non sarà mai irrilevante per quello degli USA”

Feb 14, 2026
IN EVIDENZA

Referendum, Lollobrigida “Persone possono decidere liberamente, noi ottimisti”

Feb 14, 2026