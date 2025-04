Nuovi provvedimenti al carcere di Torino, il SAPPE apprezza

Plauso del SAPPE per alcuni provvedimenti assunti dalla Direzione del carcere “Lorusso Cutugno” di Torino, interventi sollecitati dal sindacato al sottosegretario Andrea Demastro. Spiega tutto Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Con grande soddisfazione vogliamo sottolineare segnali importanti sul fronte della sicurezza. La scelta di destinare di nuovo un’area del carcere ai soggetti nuovi giunti, sta restituendo ordine alla distribuzione dei detenuti. E con grande favore sottolineiamo i trasferimenti di soggetti negativi. Operazioni lampo, senza danni collaterali, ben organizzate ed efficaci. Anche la chiusura di una sezione a trattamento intensificato, come risposta a comportamenti inadeguati, registrando con favore lo sfollamento di detenuti ‘alta sicurezza’, da molto radicati a Torino. avvenuti con precisione e senza criticità”.

Positivo anche il commento del segretario generale del SAPPE, Donato Capece: “Questi provvedimenti vanno nella giusta direzione, conseguenza di una interlocuzione con il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, fin da subito molto attento e sensibile alle nostre richieste. Nonostante il grave fenomeno del sovraffollamento, il contributo di donne e uomini del Corpo è fondamentale per attuare il principio costituzionale della rieducazione della pena, per reinserire nella vita sociale i detenuti”.

L’ingresso del carcere torinese “Lorusso-Cutugno”