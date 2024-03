La scorsa settimana, presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure , si è svolta la premiazione del concorso “NATALE GREEN: la mia impronta d’amore per l’ambiente” , organizzato dal Gruppo ACOS . L’incontro è stato anche l’occasione per lanciare il nuovo contest “AcosVisioniSostenibili: obiettivo futuro”.

L’iniziativa

Ha avuto come protagonisti bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: tutti hanno dato libero sfogo alla loro fantasia, elaborando proposte concrete per un Natale, e non solo, più sostenibile. Dall’abete realizzato con materiali riciclati alle idee per una corretta raccolta differenziata, dai messaggi su come salvare e proteggere il pianeta e la natura fino a veri e propri slogan contro l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento.

I vincitori

Durante l’evento sono stati premiati Fatima, 11 anni, Predosa; Anna, 10 anni, Bosco Marengo; Gioele, 10 anni, Montemarzino.

A tutti i piccoli artisti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, è stato consegnato il diploma di merito, nominandoli “Giovani Ambasciatori della Sostenibilità Ambientale”.

Durante il pomeriggio di festa è stata allestita una mostra con tutti i disegni dei

bambini che hanno partecipato all’iniziativa, e che hanno potuto ritirare le loro opere al termine della premiazione.

Il concorso fotografico

Il Gruppo ACOS ha lanciato così un nuovo concorso fotografico e di disegno dal titolo: “AcosVisioniSostenibili: obiettivo futuro”.

L’obiettivo è quello di confrontarsi in modo creativo sul tema dell’economia circolare, cercando di catturare lo spirito della sostenibilità attraverso scatti fotografici e disegni. Il concorso è rivolto a bambini, adulti, gruppi e scuole; la partecipazione è gratuita. Regolamento su: www.acosspa.it/acos-visioni-sostenibili

Il Gruppo ACOS opera nel settore energetico, idrico e ambientale. Al centro della propria missione vi è l’impegno di sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso consapevole delle risorse, orientato alla tutela e al benessere ambientale e sociale.