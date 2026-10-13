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Auto elettriche: l’Europa esporta più di quanto importa

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Ott 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il commercio europeo di auto elettriche e ibride ha continuato a crescere. Le importazioni hanno raggiunto i 45 miliardi di euro, in aumento del 4% sull’anno prima, mentre le esportazioni sono salite a 64 miliardi, con un balzo del 10%. Un salto notevole rispetto al 2017, quando queste vetture pesavano appena una frazione degli scambi: oggi le sole elettriche valgono il 20% dell’import di auto e il 18% dell’export, contro percentuali vicine all’1% di otto anni fa. Anche la produzione racconta la svolta. Delle 16 milioni di auto uscite dalle fabbriche dell’Unione, quasi il 40% era ibrido o elettrico: 4,8 milioni di veicoli, quasi un milione in più rispetto al 2024. Il valore complessivo ha toccato i 139 miliardi di euro, rispetto ai 123 dell’anno precedente, e a trainare è soprattutto l’elettrico. Resta infine la questione dei partner commerciali. Sul fronte delle importazioni di auto elettriche, la Cina domina con il 42%, davanti a Corea del Sud e Giappone. Verso l’estero, invece, il primo mercato di sbocco è il Regno Unito, che assorbe il 35% dell’export, seguito da Stati Uniti e Norvegia.

gsl

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