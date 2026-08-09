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Netanyahu: “Israele respinge il piano del Board of Peace per Gaza”

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Ago 9, 2026

TEL AVIV (ITALPRESS) – “Israele respinge il documento in 15 punti”, presentato dal Board of Peace di Donald Trump. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in apertura della riunione di gabinetto odierna, come riportano i media locali. Le forze israeliane “non procederanno con alcun ritiro” dalla Striscia di Gaza “fin quando non ci sarà il vero disarmo di Hamas”, ha aggiunto.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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