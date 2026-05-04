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Torino: donna di 85 anni sventa una truffa, arrestata una polacca 41enne

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Mag 4, 2026
MAPPANO (TORINO) (ITALPRESS) – Una 85enne di Mappano ha sventato per la 2^ volta nel giro di poco più di un anno un tentativo di truffa ai suoi danni, consentendo ai carabinieri di arrestare in flagranza una polacca di 41 anni, trovata in possesso dei gioielli che la stessa anziana le aveva appena consegnato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì. Il copione era quello classico della “truffa del finto medico”: un uomo ha chiamato l’anziana sul telefono fisso, presentandosi come sanitario dell’ospedale Molinette di Torino, comunicandole che il figlio era affetto da una grave malattia. La cura avrebbe richiesto un intervento chirurgico del costo di 120.000 euro, affrontabile consegnando i gioielli d’oro di famiglia a una persona che sarebbe passata a casa.
L’anziana, però, non ha figli maschi. Insospettita, ha subito avvisato la figlia, che ha allertato la Centrale Operativa di Venaria. L’operatore ha suggerito di “reggere il gioco”: la donna ha simulato confusione e agitazione al telefono, anche quando il presunto figlio ha preso la linea per confermare l’arrivo della “staffetta”. Nel frattempo, i militari si sono appostati in casa. Quando la 41enne polacca si è presentata e ha ritirato i gioielli, è stata bloccata e arrestata per tentata truffa aggravata.sat/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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