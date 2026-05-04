IN EVIDENZA Sport Video

Tennis, Mattarella: “Successi non casuali, italiani protagonisti nel mondo”

Di

Mag 4, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “La vittoria della Davis per il terzo anno consecutivo e il successo nella Billie Jean King Cup per il secondo anno di fila sono risultati inimmaginabili. Questo andamento conferma ciò che si comprendeva. Non è un episodio o una fiammata, ma il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro al Quirinale con le nazionali azzurre di tennis vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis.mec/gm/mca2
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

Sport Video

Il presidente FITP Binaghi: “Sinner merita un monumento, a Roma per vincere”

Mag 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Nato, Meloni: “L’Italia ha sempre mantenuto gli impegni”

Mag 4, 2026
Salute & Scienza Video

Salute: cuore di donna in menopausa, chi è più a rischio?

Mag 4, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA Sport Video

Tennis, Mattarella: “Successi non casuali, italiani protagonisti nel mondo”

Mag 4, 2026
Sport Video

Il presidente FITP Binaghi: “Sinner merita un monumento, a Roma per vincere”

Mag 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Nato, Meloni: “L’Italia ha sempre mantenuto gli impegni”

Mag 4, 2026
Salute & Scienza Video

Salute: cuore di donna in menopausa, chi è più a rischio?

Mag 4, 2026