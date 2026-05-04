Salute, il ministro Schillaci: “Con la prevenzione meno patologie e più vicini ai cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è l’argomento fondamentale sul quale stiamo puntando con decisione. Credo che per continuare ad avere un Sistema sanitario nazionale sostenibile come il nostro, per offrire a tutti i cittadini, anche ai più fragili, ai più deboli e a chi ha più difficoltà economiche, i nuovi ritrovati della ricerca biomedica, dobbiamo avere un sistema in equilibrio. Per cui la missione è chiara: avere in futuro meno italiani affetti da patologie, quelle che possono essere controllate e prevenute proprio con la prevenzione. Su questo c’è un disegno importante; nell’ultima legge di bilancio per la prima volta sono stati fatti dei finanziamenti ad hoc e, insieme alle Regioni, vogliamo lavorare per questo. Vogliamo far sì che il Servizio Sanitario Nazionale si evolva, sia più vicino ai cittadini, nel rispetto però di quelle che sono le basi sulle quali è stato fondato 47 anni fa: la gratuità delle cure, l’accesso alle cure, l’universalismo e l’attenzione ai più deboli”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione dell’incontro “Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere”.

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