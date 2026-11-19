LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Una bambina di sei anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa in mare dopo il capovolgimento di un barchino al largo di Lampedusa. E’ accaduto nella notte tra il 18 e il 19 novembre, quando il natante su cui viaggiava con altre decine di persone si è rovesciato e poi è andato a fondo. Secondo la prima ricostruzione, l’imbarcazione, lunga circa 7 metri e salpata da Sfax, sulla costa tunisina, si è capovolta mentre si trovava già in vista della motovedetta della Guardia costiera, che stava per raggiungerla per l’intercetto. A seguito del ribaltamento, tutti i passeggeri sono caduti in acqua.

I militari sono intervenuti subito e sono riusciti a mettere in salvo 50 persone, poi trasportate sull’isola e fatte sbarcare in nottata al molo Papa Francesco. Tra i superstiti ci sono 10 donne e 3 minorenni. Al momento, in base alle verifiche condotte dopo il salvataggio, la piccola ivoriana sarebbe l’unica persona di cui non si ha notizia. Non verrebbero segnalati altri dispersi. I naufraghi soccorsi provengono da 7 Paesi dell’Africa occidentale e centrale: Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).