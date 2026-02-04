Napoli: blitz a Scampia contro la camorra, 15 arresti





NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz di Carabinieri e Polizia di Stato nel quartiere Scampia, a Napoli. Quindici persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Le attività di indagine hanno permesso di documentare la piena operatività del Clan Raia nel quartiere Scampia e, in particolare, nelle articolazioni territoriali note come “Chalet Bakù” e “Oasi del buon pastore”. vbo/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)