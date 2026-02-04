Economia Video

A gennaio l’inflazione rallenta

Di

Feb 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione rallenta a gennaio, ma il carrello della spesa continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo i dati preliminari diffusi dall’Istat, l’indice dei prezzi al consumo ha registrato a gennaio un aumento dell’1% su base annua, in lieve calo rispetto all’1,2% di dicembre. Si tratta del livello più basso degli ultimi tre mesi, paragonabile a quello di ottobre scorso. Su base mensile i prezzi sono cresciuti dello 0,4%, trainati principalmente dal forte rincaro degli energetici regolamentati, saliti dell’8,7%, e dai servizi per l’abitazione, aumentati dell’1,9%. A pesare maggiormente sul portafoglio delle famiglie rimangono però i beni alimentari: quelli non lavorati come frutta e verdura sono aumentati del 2,5%, mentre quelli lavorati del 2,2%. Il risultato è che il cosiddetto “carrello della spesa” registra un incremento di 2,1 punti percentuali rispetto a gennaio 2025, ben superiore all’inflazione generale. In forte crescita anche i prezzi dei tabacchi e i servizi ricreativi e culturali. Continua inoltre ad allargarsi la forbice tra beni e servizi: mentre i primi registrano una variazione negativa dello 0,2%, i secondi crescono del 2,5%, con un differenziale di 2,7 punti percentuali. L’unica nota positiva arriva dai servizi di trasporto, che hanno registrato un calo del 3,7% rispetto a dicembre.
sat/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Sport Video

Olimpiadi, Ghedina: “Tanti possono fare bene, anche Brignone avrà pressione”

Feb 5, 2026
IN EVIDENZA Sport Video

Milano-Cortina, Ghedina: “Sono emozionato, vivrò i Giochi da cronista”

Feb 5, 2026
Economia Video

Bonus e agevolazioni, l’ISEE diventa automatico

Feb 5, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Nuova Mercedes-Benz Classe S, fino a quattro versioni per l’ammiraglia

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Banca del Fucino celebra il Darwin Day al Bioparco di Roma

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Paratici “Fiorentina scelta coraggiosa e convinta, testa alla salvezza”

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Mattarella visita azzurri al villaggio olimpico “Esserci già un successo”

Feb 5, 2026