Attualità Cronaca Storie dal mondo

Nepal: morti 2 alpinisti italiani, altri sono dispersi

Di

Nov 4, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Da venerdì 31 ottobre si sono persi i contatti con due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali. Lo rende noto la Farnesina. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 metri). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il Consolato Generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali.

Foto: www.pexels.com

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Eventi IN EVIDENZA

4 Novembre, il ministro Crosetto: “Il lavoro delle Forze Armate permette di vivere in pace”

Nov 4, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella depone una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto

Nov 4, 2025
Attualità Cronaca Video

Nuoro: arrestati in 6 di una banda specializzata in assalti armati

Nov 4, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Comincia domani il corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, al Kristalli fino a maggio

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Storie dal mondo

Nepal: morti 2 alpinisti italiani, altri sono dispersi

Nov 4, 2025
Attualità Eventi IN EVIDENZA

4 Novembre, il ministro Crosetto: “Il lavoro delle Forze Armate permette di vivere in pace”

Nov 4, 2025
Economia Video

Salari e inflazione, serve un’accelerazione sui contratti di lavoro

Nov 4, 2025