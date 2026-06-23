Morte agente della Polizia Locale, fermati a Monza 2 albanesi

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo fermato due soggetti di nazionalità albanese questa mattina nel Comune di Monza. È un fermo per identificazione, quindi i soggetti non sono identificati compiutamente. Vi posso dire che sono di nazionalità albanese”. Lo ha affermato il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, in una conferenza stampa in merito alla morte dell’agente Francesco Imprezzabile, mentre inseguiva un suv che ha forzato il posto di blocco nella serata di ieri. “Abbiamo fondati motivi di ritenere che sul veicolo ci fossero i due soggetti”, ha concluso il comandante. (ITALPRESS).xp9/trl/gsl

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