Attualità Cronaca

Venezia: minivan finisce in un canale, 3 morti

Di

Mag 9, 2026

VENEZIA (ITALPRESS) – Tre persone sono morte stamane in un incidente avvenuto a Cà Lino di Chioggia (Venezia), quando un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. I corpi dei tre uomini erano all’interno del mezzo che è stato recuperato dal’autogru dei vigili del fuoco. Le altre sei persone che erano a bordo del veicolo sono riuscite a salvarsi autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo sommozzatori di Venezia e i carabinieri.

– Foto dal profilo X dei Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

La nave Amerigo Vespucci salpa dal Porto di Genova

Mag 9, 2026
Attualità Curiosità Video

Cina: i droni sempre più utilizzati per costruire in zone impervie

Mag 9, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Giorgia Meloni: “Non dimenticare le vittime terrorismo è un dovere”

Mag 9, 2026

Ti sei perso...

Esteri

Cina: commercio estero in crescita ad aprile, +14,2% rispetto a un anno fa

Mag 9, 2026
Calcio Sport

Serie A: l’Udinese vince 2-0 a Cagliari

Mag 9, 2026
Sport

Tennis, Foro Italico: Paolini spreca 3 match-point, poi perde con Mertens

Mag 9, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

La nave Amerigo Vespucci salpa dal Porto di Genova

Mag 9, 2026