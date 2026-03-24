Attualità IN EVIDENZA Politica

Ministero della Giustizia, si dimettono Delmastro e Bartolozzi

Di

Mar 24, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Due dimissioni al ministero della Giustizia: il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi.
“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia – afferma Delmastro in una nota -. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.
Secondo quanto risulta all’agenzia Italpress, anche Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni. Ricopriva la carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia dal 19 marzo 2024.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA

USA: il Pentagono ordina l’invio di 2.000 soldati in Medio Oriente

Mar 25, 2026
Attualità Cronaca Video

Napoli: sequestro da 20 milioni ad imprenditori legati ad un clan di Caivano

Mar 25, 2026
Attualità Cronaca Video

Messina: 17 arresti per spaccio di droga

Mar 25, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Nazionali: rinviata la gara della Juve Next Gen con la Ternana, si recupera mercoledì 8 aprile

Mar 25, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA

USA: il Pentagono ordina l’invio di 2.000 soldati in Medio Oriente

Mar 25, 2026
Attualità Cronaca Video

Napoli: sequestro da 20 milioni ad imprenditori legati ad un clan di Caivano

Mar 25, 2026
Attualità Cronaca Video

Messina: 17 arresti per spaccio di droga

Mar 25, 2026