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La premier Meloni: “Auspico che Santanchè condivida la scelta di Delmastro e Bartolozzi”

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Mar 24, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha espresso “apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione.
Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”. Lo ha reso noto Palazzo Chigi.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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