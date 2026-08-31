Attualità Cronaca Video

Milano: camion in fiamme su Tangenziale Ovest, intervengono i vigili del fuoco

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Ago 31, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Un autocarro che trasportava detersivi è andato a fuoco questa mattina all’alba sulla tangenziale ovest di Milano. E’ successo nei pressi dell’uscita di Rozzano, in direzione Bologna. Non ci sono feriti, ma due carreggiate sono state chiuse con inevitabili conseguenze per il traffico che scorre su una sola corsia e si sono quindi create lunghe code. I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti con il supporto di tre mezzi del nucleo NBCR. (ITALPRESS).trl/gsl (Fonte video: Vigili del Fuoco)

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