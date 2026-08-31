Attualità Salute & Scienza Video

Salute: estrogeni e unghie, un’alleanza segreta

Di

Ago 31, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché la salute delle unghie è così strettamente legata ai livelli di estrogeni? E perché durante la gravidanza le unghie crescono velocemente, mentre dopo la menopausa diventano fragili, sottili e si spezzano con facilità? Nel centocinquantunesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, spiega come gli estrogeni agiscano da potenti stimolatori per la proliferazione dei cheratinociti e per la sintesi di collagene e cheratina, garantendo robustezza e protezione a questo specializzato annesso cutaneo. Vengono approfondite anche le funzioni spesso trascurate delle unghie: dalla protezione dei tessuti e il supporto alla rigenerazione digitale, fino alla sensibilità tattile, essenziale per la precisione dei movimenti e la fluidità esecutiva, specialmente in professioni ad alta performance come quelle di pianiste e concertiste.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Dalle PMI la spinta all’economia italiana

Ago 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Piantedosi: “Proroga dello stop a Schengen necessaria, confido che sia l’ultima”

Ago 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Viminale: stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

Ago 31, 2026

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Dalle PMI la spinta all’economia italiana

Ago 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Piantedosi: “Proroga dello stop a Schengen necessaria, confido che sia l’ultima”

Ago 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Viminale: stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

Ago 31, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Salute: estrogeni e unghie, un’alleanza segreta

Ago 31, 2026