Migranti, il ministro Piantedosi: “Sui centri in Albania andremo avanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi con l’Albania andremo avanti. Sono stato due giorni fa a Bruxelles, è l’elemento cardine dell’interesse delle politiche dell’Unione Europea”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ad Atreju, rispondendo a una domanda di Enrico Mentana sui centri per i migranti in Albania. Proseguendo così: “C’è stato un pronunciamento anche della presidente Von der Leyen, che ha detto che per le politiche migratorie dovremmo guardare proprio all’esperienza del governo Meloni. Il centro in Albania, alla peggio, avrà una totale copertura normativa nell’evoluzione dei regolamenti europei al giugno 2026 ma, dalla discussione che abbiamo fatto in Consiglio Giustizia-Affari Interni, è emerso che la Commissione intende emanare entro la prossima primavera una direttiva sui rimpatri per rafforzare il sistema comune europeo e arrivare in qualche modo a una definizione più tassativa di elementi come quello dei paesi terzi sicuri”.

