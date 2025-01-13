Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “I rimpatri aumentano e miglioreremo ancora”

Set 13, 2025

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) – “Stiamo aumentando i rimpatri. Non faremo sconti sulle misure di assoluto contrasto all’immigrazione irregolare. Riusciamo a incrementare progressivamente, non meno del 10% annuo, i rimpatri e contiamo di migliorare la performance, anche intervenendo sulla rete e la funzionalità dei CPR. Lo faremo nonostante il posizionamento ideologico di alcuni soggetti con cui ci dobbiamo interfacciare”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel corso dell’evento “Spazio Sud” organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia a Paestum.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

