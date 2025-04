ROMA (ITALPRESS) – Una lunga folla di fedeli in fila in piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Dopo la traslazione del feretro da Santa Marta all’interno della Basilica, è iniziato l’afflusso dei pellegrini. Nel video le voci di alcuni fedeli in piazza per l’omaggio al pontefice scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni.

