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Meloni: “Chi pensa di riportare indietro Palermo, troverà lo Stato che reagisce”

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Lug 13, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Sappiamo bene che cosa è accaduto di recente in alcune zone di questa città, in particoalare nella periferia nord ovest, in diversi comuni della fascia costiera, da Isola delle Femmine a Capaci e Carini: le raffiche di kalashnikov, le intimidazioni ai commercianti e agli imprenditori, le taniche
di benzina date alle fiamme per terrorizzare i cittadini, sono immagini che non vedevamo da tempo ma che non abbiamo alcuna intenzione di tollerare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla Prefettura di Palermo. “Io sono qui anche, e soprattutto, per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare Chi pensa di portare indietro Palermo troverà uno Stato determinato che reagisce e colpisce”.
abr/azn,
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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