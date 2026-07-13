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Palermo: la Croma di Falcone trasferita al Museo del Presente

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Lug 13, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – Nel video il tragitto dalla Caserma “Ciro Scianna” di Palermo fino a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente, della Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo prima dell’attentato mafioso del 23 maggio 1992. La Croma nel tragitto è stata scortata dal personale di Polizia penitenziaria (Gruppo Operativo Mobile, Ufficio Sicurezza e Traduzioni del Provveditorato di Palermo, Reparti territoriali di Palermo “Pagliarelli” e “Ucciardone”, piloti UAS della Divisione IV del DAP e USPEV di Roma), dai militari del 4′ Reggimento Genio Guastatori di Palermo, dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri di Palermo.(fonte video Ministero della Giustizia)
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