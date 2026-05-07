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Mediterraneo, il ministro Tajani: “La regione sia area di pace, stabilità e crescita”

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Mag 7, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo rafforzare la nostra collaborazione e fare della regione mediterranea un’area di pace, stabilità e crescita”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Riunione ministeriale Med9. poi ha aggiunto: “Durante l’ultimo incontro del MED9 a Spalato, ad aprile, insieme a Gordan abbiamo avuto l’idea di organizzare la discussione di oggi. Lo abbiamo fatto per una ragione molto semplice: in questo momento critico è fondamentale rafforzare il dialogo tra i Paesi del Mediterraneo allargato e della regione del Medio Oriente. Propongo di rendere permanente questo formato. La nostra voce deve essere ascoltata, forte e chiara, in ogni sede”.

Tajani sottolinea inoltre che “il Medio Oriente e la regione mediterranea stanno affrontando grandi sfide. Nessun Paese può affrontarle da solo. Ma insieme possiamo ridurre i rischi, proteggere le catene di approvvigionamento e rafforzare la stabilità. Abbiamo sia la responsabilità sia la capacità di agire insieme per affrontare questa situazione”.

-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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