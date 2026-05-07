Attualità Cronaca

Lecce: arrestato un anarchico 24enne, sequestrato manuale per ordigni esplosivi

Di

Mag 7, 2026

LECCE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Lecce un giovane di 24 anni, ritenuto vicino agli ambienti dell’estremismo anarchico. L’operazione, condotta dalla Digos con il coordinamento del Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno, è scattata in seguito a un’indagine su diverse scritte murali apparse in città.
I messaggi, che esprimevano solidarietà ad Alfredo Cospito e incitavano ad attacchi incendiari contro i CPR, hanno portato gli agenti alla perquisizione domiciliare del giovane. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato materiale di propaganda e, in particolare, un manuale contenente istruzioni dettagliate per la fabbricazione di ordigni ed esplosivi.
Il giovane è stato arresato e condotto in carcere con le accuse di istigazione a delinquere, minaccia aggravata, danneggiamento e imbrattamento.

– Foto: da video Polizia –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Sassari: arrestata coppia nigeriana per tratta di esseri umani, lui era nascosto in un armadio

Mag 7, 2026
Attualità Cronaca

Napoli: 26 arresti per narcotraffico legato alla Camorra

Mag 7, 2026
Attualità Cronaca

Crotone: 93 avvisi di garanzia a chi favoriva l’immigrazione clandestina

Mag 7, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tosi “Se l’Europa non è unita rischia di soccombere”

Mag 7, 2026
Attualità Cronaca

Lecce: arrestato un anarchico 24enne, sequestrato manuale per ordigni esplosivi

Mag 7, 2026
IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 7/5/2026

Mag 7, 2026
IN EVIDENZA

Sardegna, Manca “Disegno di legge per rivoluzionare sistema formativo Regione”

Mag 7, 2026