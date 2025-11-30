Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Papa sul Medio Oriente: “Due Stati unica soluzione, Israele ancora non la accetta”

Nov 30, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la proposta di una soluzione dei due Stati. Sappiamo tutti che in questo momento ancora Israele non accetta questa soluzione, ma la vediamo come unica soluzione che potrebbe offrire – diciamo – una soluzione al conflitto che continuamente vivono”. Così Papa Leone XIV rispondendo alle domande dei giornalisti sull’aereo che lo ha condotto da Istanbul a Beirut.

“Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci a una soluzione con giustizia per tutti – ha aggiunto il Pontefice -. Abbiamo parlato di questo con il presidente Erdogan, lui certamente è d’accordo con questa proposta. La Turchia ha un ruolo importante che potrebbe giocare in questo”.

