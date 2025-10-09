Medio Oriente, il ministro Crosetto: “Giornata storica, l’Italia sostiene la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata storica. La notizia dell’accordo raggiunto in Egitto, tra tutte le parti in causa, segna il decollo, che tutti dobbiamo sperare sia definitivo, del piano di pace del presidente Trump. E’ una notizia di portata eccezionale che, non a caso, sta provocando reazioni positive ovunque nel Mondo. Le famiglie degli ostaggi israeliani, che da 2 anni attendono il ritorno dei loro cari, la popolazione civile di Gaza, martoriata, ferita, affamata, e l’intera comunità internazionale che, giustamente, può ora tirare un sospiro di sollievo”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Che poi ha aggiunto: “Ora servono i 2 passi fondamentali perchè tutto prenda forma: la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani, ancora nelle mani di Hamas, e il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza. Superati questi scogli credo che il processo di pace vada avanti. Il merito di questo accordo, di portata storica, è del presidente USA e dei suoi abili negoziatori, ma è anche frutto della mediazione di paesi arabi fondamentali e nevralgici, come l’Egitto, il Qatar, la Turchia e molti altri che hanno profuso sforzi e interlocuzioni cruciali e positive, compreso il nostro presidente del Consiglio e il nostro ministro degli Esteri. Per quanto riguarda il futuro, e cioè la concreta realizzazione del piano di pace per Gaza, ovviamente l’Italia e, in particolare, le forze armate, sono pronte a fare la loro parte, come hanno sempre fatto e come hanno dimostrato, in tutte le missioni internazionali cui partecipano, di saper fare. L’Italia c’è e ci sarà sempre, quando si tratta di aiutare e sostenere la pace”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-