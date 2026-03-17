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Maxi tamponamento in galleria sull’A20 Palermo-Messina, coinvolti 80 veicoli

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Mar 17, 2026
MESSINA (ITALPRESS) – Grave incidente questa mattina, intorno alle 8:45, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina, dove si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra auto, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale risulta completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e l’evacuazione delle persone coinvolte all’interno del tunnel. I Vigili del fuoco stanno operando con numerose squadre per liberare i veicoli, assistere gli occupanti e mettere in sicurezza i mezzi, in un contesto particolarmente complesso per gli spazi ridotti della galleria. Sul posto sono presenti anche le forze di Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, insieme al personale sanitario del 118 per l’assistenza ai feriti.
xr6/vbo/mca3
(fonte video: Vigili del Fuoco)

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