Attualità Cronaca Video

Crotone: maxi-operazione antidroga, 14 arresti

Di

Mar 2, 2026


CROTONE (ITALPRESS) – È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione della Polizia di Stato a Crotone coordinata della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante nella regione Calabria, per complessive 22 persone indagate. Operazione che vede impiegati oltre 100 agenti della Polizia di Stato, Unità cinofile Antidroga ed un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato. Sono in corso perquisizioni e controlli volte alla ricerca di droga.

tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Si allarga la guerra in Medio Oriente, l’Iran: “Non negozieremo con gli Usa”

Mar 2, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: controlli a tappeto sulla filiera alimentare, maxi-multe e sequestri di merce

Mar 2, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: inseguimento sulla Statale 417, arrestato 36enne con 7,5 kg di droga. Va ai domiciliari…

Mar 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

FonARCom, nuove scadenze per il Voucher Azienda

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

La medicina narrativa della scuola Holden nel libro “Voci dall’invisibile”

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Focus Salute – Orgasmo in lei e in lui dopo il tumore al seno

Mar 2, 2026
TOP NEWS

Nasce Kormed, il nuovo brand di Clariane Italia dedicato ai servizi sanitari

Mar 2, 2026