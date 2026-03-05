“Il peso della terra”, un viaggio nelle materie prime con Francesco Vecchi

MILANO (ITALPRESS) – Un viaggio dentro un mondo che si basa sulla ‘materia’, il racconto delle ricchezze necessarie per le nostre economie e che definiscono anche i rapporti geopolitici. È “Il peso della terra. La lotta per le materie prime che sta minacciando l’Europa”, libro edito da Piemme e scritto dal giornalista e conduttore Francesco Vecchi. “Siamo in un momento nel quale siamo molto inconsapevoli di cosa conti davvero nella nostra economia, di quali siano le forze che contano anche nelle relazioni con gli altri Stati e con gli altri blocchi geopolitici. Noi viviamo in questa illusione di una realtà smaterializzata e pensiamo che il mondo sia diventato sempre più leggero. Invece è il contrario”, spiega Vecchi intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.

