Mattarella riceve il presidente cileno Kast: “Lunga tradizione di amicizia”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast. Era presente all’incontro il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. “Vi è una lunga tradizione di amicizia tra Cile e Italia, sono 162 anni di relazioni dipolomatiche, abbiamo sempre avuto un rapporto di particolare vicinanza”, ha detto il capo dello Stato. (ITALPRESS).

ads/gsl (Fonte video: Quirinale)