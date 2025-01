Il presidente Mattarella: “Rafforzare la collaborazione con la Slovacchia”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Sono lietissimo di accoglierla in questo palazzo, per sottolineare l’amicizia che lega Slovacchia e Italia e la volontà comune di accrescere la nostra collaborazione in ogni settore e versante: economico, politico e culturale. Le iniziative che accompagnano la sua visita vanno in questa direzione e ne siamo lietissimi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale il presidente della Repubblica slovacca Peter Pellegrini.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)