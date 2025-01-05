Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella ha incontrato il presidente della Polonia Nawrocki

Set 5, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “La sua presenza a Roma è l’occasione per ribadire e riaffermare la grande amicizia che lega Polonia e Italia, l’amicizia che lega i nostri popoli, un antico e consolidato legame consolidato attraverso il comune impegno nell’Unione Europea e nell’Alleanza Atlantica e che trova, anch,e una grande collaborazione di carattere politico ed economico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando il presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki al Quirinale.col4/mca2
