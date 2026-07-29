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Mattarella alla cerimonia in ricordo del giudice Rocco Chinnici a Roma

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Lug 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia commemorativa del Consigliere istruttore del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia il 29 luglio del 1983 davanti alla sua abitazione a Palermo. Nell’attentato persero la vita anche i Carabinieri della scorta, il Maresciallo Mario Trapassi e l’Appuntato Salvatore Bartolotta, e Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile. Nel corso della commemorazione, che si è svolta a Roma presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, hanno preso la parola: Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; Giuseppe Di Lello Finuoli, politico e magistrato; Rev. Padre Nino Fasullo, padre redentorista e fondatore della rivista “Segno”.

col4/mca1

(Fonte video: Quirinale)

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