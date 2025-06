Guerra in Ucraina: massiccio attacco missilistico su Sumy, 3 i morti civili

SUMY (UCRAINA) (ITALPRESS) – “I russi hanno attaccato brutalmente Sumy. Solo la città, su strade normali, con artiglieria missilistica. Un attacco assolutamente deliberato contro i civili. È in corso un’operazione di soccorso. Molti feriti. Al momento, tre persone sono morte. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. Tutti i servizi sono impegnati per aiutare tutte le vittime”. E’ quanto si legge in un messaggio del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in una comunicazione sul proprio canale Telegram dopo gli ultimi attacchi russi a Sumy: “È noto che almeno un proiettile MLRS non è esploso. Questo proiettile ha perforato il muro di una stanza di un normale appartamento al 9° piano. Tutto quello che c’è da sapere sul desiderio russo di porre fine a questa guerra. È ovvio che, senza pressioni da parte del mondo, senza passi decisivi da parte di USA, Europa e di chiunque abbia potere, Putin non accetterà nemmeno un cessate il fuoco. Non un solo giorno la Russia ha smesso di attaccare le città e i villaggi dell’Ucraina. Ogni giorno perdiamo la nostra gente a causa del terrorismo russo. Ogni giorno la Russia fornisce motivi per inasprire le sanzioni contro di essa, aumentando il sostegno alla nostra difesa. E ringrazio tutti coloro nel mondo che promuovono esattamente questo programma: sanzioni per aggressioni e uccisioni di persone, aiuto per proteggere la vita degli ucraini.gsl/mca1/sat

(Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)

