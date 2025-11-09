Attualità Esteri IN EVIDENZA

Ucraina, massicci attacchi russi, molte città senza riscaldamento e acqua

Nov 9, 2025

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – L’Aeronautica dell’Ucraina ha segnalato diversi attacchi con droni. Kiev ha cercato di ripristinare illuminazione e riscaldamento dopo che gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno ridotto a “zero” l’energia.
La Russia, che ha intensificato i suoi attacchi alle infrastrutture ucraine, ha lanciato centinaia di droni contro gli impianti energetici. I massicci blitz hanno fatto saltare l’elettricità in gran parte dell’Ucraina, lasciando molte città senza riscaldamento e acqua.
