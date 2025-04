Lombardia, maltempo: a Milano alberi caduti e allagamenti

MILANO (ITALPRESS) – Il Maltempo che sta interessando in queste ore il Nord Italia non ha risparmiato la Lombardia dove si registrano alberi caduti in strada, allagamenti di abitazioni e locali interrati, problemi alla viabilità. Dalla mezzanotte di oggi i vigili del fuoco hanno svolto oltre 500 interventi in tutta la regione. Per far fronte ai danni causati dal maltempo, in diversi comandi provinciali è stato potenziato il dispositivo di soccorso, richiamando personale libero dal servizio. Le aree più colpite risultano essere la città metropolitana di Milano e il suo hinterland, le province di Brescia, Lodi, Pavia e Cremona.

(Fonte video: ufficio stampa Vigili del Fuoco)