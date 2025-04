Piemonte: allerta rossa per maltempo, fiumi esondati e allagamenti

TORINO (ITALPRESS) – Allerta rossa in Piemonte per il maltempo, che ha colpito nelle ultime ore tutto il Nord-Ovest. A Torino, in pieno centro, da ieri notte è stata disposta con un’ordinanza la chiusura dei Murazzi ad auto e pedoni, per l’innalzamento del livello del Po. La Protezione Civile monitora costantemente la situazione. Nel resto della regione, a causa dell’innalzamento del fiume Sesia, sono state chiuse la statale “Biellese” nella località di Romagnano Sesia (NO) e la statale 299 “Di Alagna”, a Serravalle Sesia (VB). Nella stessa zona si registra l’innalzamento del fiume Strona, mentre si è verificata l’esondazione del torrente Anza a Calasca-Castiglione.

Una frana a Bannio Anzino ha reso necessaria la chiusura della strada statale “Di Macugnaga”. Chiusa anche la statale 589 “Dei Laghi di Avigliana”, in provincia di Torino, per un allagamento. Sono 7 le valli per le quali Arpa ha dichiarato il livello massimo di pericolo: Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sansone e bassa Valsusa. A San Sebastiano, il Po ha superato il livello di pericolo e, sempre secondo Arpa, in 24 ore è salito da 2,4 metri a più di 6.

In tutto il Piemonte finora sono stati 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco per soccorsi e salvataggi di persone in strada o nella propria abitazione. In montagna è arrivata anche la neve: come a Prali, nel Pinerolese, dove ne sono caduti 50 cm nelle ultime ore.xn3/tvi/mca1