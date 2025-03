L’UE sblocca 90 milioni di aiuti italiani alla produzione agricola

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato lo schema di aiuti di stato varato dal governo italiano di 90 milioni di euro per promuovere la produzione agricola primaria, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli. Il programma, durerà fino al 31 dicembre 2029 e ha l’obiettivo di riorganizzare le filiere agricole a livello locale per creare migliori relazioni di mercato e vantaggi per il settore agricolo in termini di reddito, resilienza, sostenibilità e innovazione. Nello specifico, il regime consentirà alle aziende situate in un distretto alimentare di identificare le proprie esigenze e di essere supportate sulla base di un ‘contratto di distretto’ con il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste. Gli aiuti saranno in forma di sovvenzioni dirette e servizi agevolati e, secondo le stime Ue, andranno a beneficio di 250-300 beneficiari, il 99% dei quali dovrebbe essere costituito da micro, piccole e medie imprese. Il regime fornirà sostegno agli investimenti, consentendo al contempo ai produttori di partecipare a regimi di qualità, azioni di conoscenza e informazione, servizi di consulenza, nonché misure di cooperazione e promozione. La Commissione, ha ritenuto il regime necessario e appropriato per incoraggiare gli investimenti e le azioni pertinenti a sostegno delle aziende attive nel settore agricolo a livello locale. Si tratta, inoltre – ha spiegato la Commissione – di un regime proporzionato in quanto è limitato al minimo necessario e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

mgg/mrv

