Lucca: sequestrati 4.000 prodotti di Carnevale pericolosi





LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno intensificato l’azione di contrasto alla rivendita di prodotti non sicuri per la salute dei consumatori. Con l’approssimarsi del Carnevale, i militari del Gruppo di Viareggio hanno rafforzato i controlli verso quegli esercenti che pongono in vendita i tanto richiesti prodotti tipici del periodo “più allegro dell’anno”.

Nel corso dei riscontri eseguiti dalle Fiamme Gialle è stata individuata un’attività commerciale, nel centro di Viareggio, che ha posto in libera vendita costumi di carnevale, decorazioni, parrucche, accessori per travestimento e bombolette spray di schiuma colorata sprovvisti dei requisiti minimali richiesti dal Codice del Consumo necessari a garantire la sicurezza degli acquirenti.

La merce rinvenuta, infatti, non presenta alcuna indicazione sulla provenienza e, ancor più grave, sulla qualità dei materiali di composizione.

Al termine delle operazioni i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 4.140 articoli, per un valore stimato di circa 8.000 euro, essendo tutti potenzialmente pericolosi per gli acquirenti, soprattutto i più piccoli che, in occasione degli eventi legati al Carnevale, maneggiano questo tipo di prodotti, a volte anche sottraendosi alla supervisione degli adulti.

