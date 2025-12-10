Attualità Cucina Video

Il ministro Lollobrigida: “Il riconoscimento Unesco motivo d’orgoglio per tutti”

Dic 10, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “E’ un motivo d’orgoglio, credo, per tutti gli italiani. Un risultato, costruito insieme al ministero della Cultura, che ha visto partecipe tutto il sistema Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, commentando il riconoscimento Unesco alla cucina italiana. “La prima al mondo. La cucina italiana patrimonio dell’umanità, un messaggio forte anche in termini promozionali. Il risultato è stato accolto da tutti i cittadini italiani come un motivo d’orgoglio, ma anche di consapevolezza”.xc7/ads/mca1

