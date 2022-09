LIONS: concerto a lume di candela al Carmine: sabato sera cantano ‘The Joy Gospel Singers’

Doppio spettacolo, 20 e 22, per la serata di beneficenza dei Lions.

Biglietti a 20 € presso studio Canestri, corso 100 Cannoni, 25, Alessandria

Sabato 1° ottobre centinaia di candele illumineranno la chiesa di Santa Maria del Carmine, in via Guasco ad Alessandria, in occasione del concerto “Gospel a lume di candela” organizzato dai club Lions di Alessandria a scopo benefico. A esibirsi saranno ‘The Joy Gospel Singers’, formazione locale (Valenza) che nei mesi scorsi si aggiudicò il 1° posto all’European Gospel Festival di Montegrotto Terme.

L’iniziativa è dei 5 club Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, La Fraschetta, Leo Club Alessandria che da oltre un anno hanno stabilito una concreta sinergia e organizzano eventi per raccogliere fondi a favore della comunità alessandrina.

“Sarà una serata suggestiva – hanno detto i 5 presidenti – un evento indimenticabile con un coro di altissimo livello e un’ambientazione storica e culturale di grande prestigio. Una serata di svago, di buona musica e di grande cuore con uno scopo benefico a favore dei più piccoli meno fortunati”.

I fondi raccolti saranno destinati a contribuire al pagamento della retta dei Centri Estivi frequentati da parecchi bambini italiani e stranieri provenienti da famiglie meno abbienti. Un servizio che, da diversi anni, la Parrocchia del Carmine mette a disposizione della comunità locale e che è diventata una piacevole consuetudine per molti giovani che diversamente non potrebbero permettersi momenti di svago neppure durante la stagione estiva.