La storia senza confini della Rai celebrata a New York

NEW YORK (ITALPRESS) – Grande partecipazione di pubblico martedì al Consolato Generale d’Italia a New York, per celebrare i 100 anni della Radio e i 70 della tv italiana. La manifestazione, curata da Marco Giudici (The Italian Academy for Advanced Studies, Columbia University) e intitolata “Suoni e immagini senza confini”, ha sottolineato il ruolo di promozione culturale del servizio pubblico radiotelevisivo italiano diretto anche agli italiani all’estero.

Dopo il saluto di benvenuto del Console Generale d’Italia, Fabrizio Di Michele – che ha letto un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – gli interventi della vice presidente del Senato Licia Ronzulli e del vicepresidente della Camera di Giorgio Mulè. Quindi l’appassionato intervento multimediale di Umberto Broccoli (con audio e video d’epoca delle prime trasmissioni radio e tv, attraverso l’utilizzo di materiali delle Teche Rai) seguito da un omaggio alla memoria del “newyorchese” Mike Bongiorno, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, con l’intervento del figlio Nicolò della Fondazione Mike Bongiorno. Sono state proiettate in anteprima le prime immagini della fiction Rai “Mike” in quattro puntate, in onda dal 21 ottobre.

mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)