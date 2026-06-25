La Spezia: smantellata associazione a delinquere per frodi sul noleggio di auto di lusso





(ITALPRESS) – Un’associazione per delinquere strutturata, radicata tra Campania e Toscana, e capace di operare con modalità seriali nel settore del noleggio a lungo termine di autovetture di lusso è stata smantellata dalla Polizia di Stato di Siena e La Spezia. Una complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura di Bolzano, ha portato nei giorni scorsi alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 41 persone, 4 donne e 37 uomini di età compresa tra i 32 e i 73 anni, indagate a vario titolo per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato. Perquisizioni su tutto il territorio nazionale, coinvolti commercialisti e prestanome compiacenti, per un volume d’affari di oltre 1,5 milioni.

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