Il presidente del Senato, La Russa: “Il 25 aprile sia segno di speranza contro la guerra”

ROMA (ITALPRESS) – L’aula del Senato ha osservato, su invito del presidente Ignazio La Russa, qualche momento di raccoglimento a conclusione della commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione: “Vi invito a rimanere in piedi in maniera concorde per celebrare il 25 aprile di 80 anni fa, ma per ricordare insieme i caduti, tutti i caduti di quella terribile fase della nostra storia, ma anche delle guerre ancora in corso. Perché il nostro sia un inno alla speranza di pace e di concordia, che questo 25 aprile spero sappia esprimere con grande forza”.mca2/sat

(Fonte video: Senato)

Navigazione articoli